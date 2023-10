Conheça e siga o canal Athletico Agora - UOL no WhatsApp

Do UOL, em São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o Athletico sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A partir desta segunda-feira (16), você recebe as últimas do Furacão direto no seu zap.

O que você precisa saber

O WhatsApp lançou a função canais, uma lista de transmissão de conteúdo que opera dentro da plataforma.

UOL estreou na nova função com diversos canais segmentados.

Na ferramenta, o usuário escolhe quais canais seguir e recebe as publicações em uma aba chamada "atualizações", separada de suas conversas pessoais.

Usuários podem reagir às publicações, encaminhá-las a outras pessoas ou grupos no WhatsApp e responder a enquetes, mas não podem comentar dentro dos canais.

UOL usará os canais para aproximar o público de repórteres e colunistas, com participações exclusivas. E também, claro, para distribuir conteúdo publicado no site.

Como achar os canais do UOL?

Caso os links de acesso não funcionem, é possível fazer uma busca na aba "atualizações" do WhatsApp. Use a lupa ou o botão "encontrar canais" e digite UOL.

Uma vez dentro do canal, o usuário precisa clicar no botão "seguir" para fazer parte dele. Se ativar o sininho, receberá notificação sempre que houver atualização.

Todos os canais do UOL serão verificados pela plataforma. Esta é uma medida do WhatsApp contra a difusão de notícias falsas.

Canais não têm limite de membros, diferentemente dos grupos e comunidades.