Com trabalho de bola parada, Bahia faz seu penúltimo treino antes de encarar o Inter

O Bahia realizou mais um treinamento nesta segunda-feira, se preparando para o confronto com o Internacional. O jogo será realizado na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de a equipe ir ao campo de treino, a comissão técnica passou um vídeo para os jogadores. Em seguida, eles fizeram uma ativação na academia.

?? Depois da academia, atletas participaram de trabalhos de aquecimento e em seguida fizeram treinos técnicos e táticos no Campo 2 do CT Evaristo de Macedo.#BBMP #TMJBAHÊA pic.twitter.com/igphPIxteX ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 16, 2023

Já no campo, após um exercício de aquecimento, os atletas participaram de um trabalho para aprimorar seus passes e movimentação. Depois disso, os jogadores foram divididos em dois grupos.

Um grupo ficou trabalhando com Rogério Ceni a construção do jogo a partir do campo de defesa. Os demais atletas ficaram com o auxiliar técnico, Charles Hembert, treinando bolas paradas ofensivas e defensivas.

Em entrevista coletiva após o treino, o lateral Gilberto comentou sobre as expectativas do Bahia para o duelo diante do clube de Porto Alegre.

"Nossa expectativa para o próximo jogo é a mais alta possível, faz tempo que a gente não joga em casa e sabemos o tamanho do torcedor na nossa temporada. Esperamos ir com uma equipe sólida, buscando o triunfo", disse.

O Bahia fará seu último treino antes do jogo contra o Internacional na tarde da próxima terça-feira.