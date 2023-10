Com os quatro grandes, FPF divulga datas e horários das semifinais do Paulista feminino; confira

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde desta segunda-feira as datas e os horários das semifinais do Campeonato Paulista feminino. Atual campeão, o Palmeiras tem pela frente o clássico contra o Corinthians, enquanto Santos e São Paulo travam duelo do outro lado da chave.

Os confrontos serão definidos por meio de jogos de ida e volta. O primeiro Derby está marcado o dia 4 de novembro, um sábado, às 11h (de Brasília), com mando do Verdão. As Brabas decidem em casa, no dia 12, um domingo, no mesmo horário.

Já o time tricolor recebe o Santos pela partida de ida do embate às 19h do próximo dia 6, uma segunda-feira. O San-São decisivo acontece uma semana depois, às 20h30, tendo o Peixe na condição de mandante.

Datas e horários definidos para as semifinais do Paulistão Feminino!#FutebolPaulista #PaulistãoFeminino pic.twitter.com/WfZS71BQRO ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) October 16, 2023

O Corinthians, que vai em busca do seu quarto título estadual, foi a melhor equipe da primeira fase da competição. Comandado por Arthur Elias, que está de saída para assumir a Seleção Brasileira, o time ficou no primeiro lugar da tabela de maneira invicta, com 31 pontos ganhos - dez vitórias e um empate.

Santos e São Paulo foram responsáveis pela segunda e terceira melhor campanha na fase inicial, respectivamente. O Palmeiras foi o último a garantir uma vaga no mata-mata, ocupando a quarta colocação. O Tricolor e as Palestrinas tentam levantar o troféu pela terceira vez, enquanto o time da Vila Belmiro, maior vencedor do torneio, busca sua quinta taça.

Não há regra do gol qualificado no Paulistão feminino, portanto, a equipe que obter melhor saldo de gols no confronto avança para a grande final. Se a igualdade persistir, a definição será através dos pênaltis.