Com Marcos Leonardo de volta, Santos faz treino tático para enfrentar o Bragantino

Após a folga de domingo, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e deu continuidade à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Leonardo, preservado do treino de sábado por conta de uma dor na garganta, trabalhou normalmente.

O jogador, portanto, estará à disposição de Marcelo Fernandes para a próxima partida, assim como o zagueiro Messias. O defensor sofreu uma fratura no nariz no clássico diante do Palmeiras e estava afastado das atividades com bola, mas foi reintegrado ao grupo e passou a treinar com uma máscara para proteger a região.

Apesar das boas notícias, o Peixe tem alguns problemas para enfrentar o Bragantino. Os volantes Tomás Rincón e Camacho estão suspensos e não podem ser utilizados por Marcelo Fernandes. O atacante Morelos, com uma lesão na panturrilha, é outra baixa.

Em contrapartida, o treinador conta com os retornos de Dodô, Rodrigo Fernández e Lucas Lima, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O atacante Soteldo, que está com a seleção da Venezuela, chegará ao Brasil na madrugada de quarta para quinta-feira e deve iniciar o jogo no banco de reservas.

A provável escalação do Santos é: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi (Rodrigo Fernández), Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera (Mendoza) e Marcos Leonardo.

Nesta tarde, Marcelo Fernandes comandou um treino tático no CT. O time retorna às atividades nesta terça-feira, no período da manhã, para dar sequência à preparação.

O duelo entre Santos e Bragantino acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com três vitórias consecutivas, o Peixe ganhou um fôlego na briga contra o rebaixamento e subiu para o 15º lugar da tabela, com 30 pontos, três acima do Vasco, primeiro time dentro do Z4.