Com desfalques, Grêmio treina sob chuva intensa visando partida contra o Athletico-PR no Brasileiro

Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Grêmio fez o penúltimo treino visando a partida contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. Com desfalques, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade sob forte chuva no CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre.

Assim como nos dois últimos treinos, que aconteceram neste fim de semana, o elenco gremista treinou com portões fechados, sem a presença da imprensa. O treinador deverá definir o time que irá a campo contra o Furacão apenas momentos antes do confronto.

Novamente, o comandante teve três desfalques no treino. O volante Carballo e o atacante João Pedro Galvão seguem se recuperando de suas respectivas lesões. Além deles, o volante Villasanti foi convocado pela seleção do Paraguai para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas e não deve voltar a tempo de encarar o Athletico-PR.

TRABALHO FECHADO ???? Semana de confronto direto pelo #Brasileirão2023 começa com atividades no CT. Hoje, nosso elenco participou de treinamento visando o duelo contra o Athletico. Vem conferir o que a gente pode te mostrar! ?Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPAhttps://t.co/iFi7avxlzs pic.twitter.com/PbR8LbKpNA ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 16, 2023

O Tricolor gaúcho retorna ao gramado do CT Luiz de Carvalho na manhã desta terça-feira para encerrar a preparação para o duelo do torneio nacional. A próxima atividade também será feita com portões fechados. Após o fim dos trabalhos, a equipe iniciará a concentração.

Terminada a data Fifa, o Tricolor gaúcho pega o Athletico-PR, já nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. O compromisso é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste momento, o Grêmio figura na terceira colocação do Brasileirão, com 44 pontos - 11 abaixo do líder Botafogo. O time de Porto Alegre, porém, chega sem confiança após ter perdido o clássico contra o Internacional. Já o Furacão ocupa a oitava posição, com 41 marcadores.