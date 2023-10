COB anuncia mais um patrocínio, o 17º do ciclo até Paris-2024

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou mais um patrocinador para o ciclo olímpico dos Jogos de Paris, em 2024: o Subway. Agora, o COB tem 18 parceiros. A empresa de fastfood está de olho no movimento esportivo, terá ações com atletas e mudará algumas embalagens para destacar a marca do Time Brasil.

"Foi um momento feliz, porque o Subway está em momento de reposicionamento da marca. O consumidor vê o Subway como algo saudável e tem um movimento até externo com o uso dos atletas para falar com as pessoas. A ideia não é só usar modalidades que estão na moda. A ideia é impulsionar o esporte de maneira geral", destacou Rodrigo Munaretto, head de marketing do Subway Brasil.

"Olimpíadas é um evento super democrático, fala de todas as modalidades e é isso que a gente vai fazer aqui no Brasil", acrescentou o executivo.

Com esse apoio, o COB chega a 17 patrocinadores neste ciclo olímpico, um dos números mais altos da história. Atualmente, o Time Brasil tem o parceria com as seguintes empresas: XP, Medley, Mormaii, Vivo, Smart Fit, Havaianas, Riachuelo, New On, Grupo Águia, Ajinomoto, Peak, Max Recovery, Boali, Estácio, Águia Branca e Aliança Francesa.

"Acho que o grande desafio como marca é o planejamento de quatro em quatro anos. A gente já vem fazendo o movimento? Em 2022, a gente já tem mais procura sobre Olimpíadas aqui no Brasil do que em 2012, durante os Jogos de Londres. A gente já vem num movimento sem 'barrigadas', de algo mais linear. Acho que é uma conjuntura astral muito favorável, uma leva de atletas influenciarem, com carisma e com performance também", destacou Gustavo Herbetta.

Imagem: Divulgação

"Temos o programa no COB+. E, no nosso pacote, existe a opção de a marca poder utilizar a imagem do atleta individualmente. A gente estipula um valor de acordo com a performance. Recebemos cota de patrocínio e repassamos ao atleta", acrescentou.

Segundo o executivo do Subway, alguns atletas do Time Brasil poderão montar sanduíches customizados e a receita será disponibilizada ao torcedor.

"O lado bacana no Subway é o que a gente tem de pista, a gente nasceu da customização. A gente vai pensar em linhas criativas onde os atletas podem montar sanduíche conforme o gosto e tem receitas que vamos trazer pensadas no público", comentou Munaretto.