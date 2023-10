Chicão? Rodrigo Caetano? Augusto Melo fala sobre nomes especulados para compor futebol do Corinthians

Augusto Melo, candidato da oposição para a eleição presidencial do Corinthians, falou sobre alguns nomes que vêm sendo especulados para compor o comando do futebol do Timão em 2024, em caso de vitória do empresário no pleito. O ex-jogador Chicão e o dirigente Rodrigo Caetano, segundo informações divulgadas nas últimas semanas, são nomes que agradam o grupo que busca desbancar a Renovação e Transparência do poder depois de 16 anos.

"São nomes fantásticos, ninguém discute. Chicão é campeão do mundo, capitão, conhece tudo de vestiário, um cara correto, honesto, tive a grata surpresa de conhecer. Rodrigo Caetano também tem um currículo invejável, nós queremos sim pessoas capacitadas, de mercado, que possam nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. São bons nomes, estão me dando ideia. Quem sabe a gente não pode analisar a partir daí, para que a gente possa ter uma estrutura profissional no nosso futebol", comentou Augusto com exclusividade ao site da Gazeta Esportiva.

O que Augusto Melo e André Negão farão com Renato Augusto? Devem renovar? ??? "Renato é um craque. Temos total interesse na renovação", Augusto Melo. "Quem vai renovar os contratos É O TREINADOR", André Negão.#MesaRedonda pic.twitter.com/2FARw7j51R ? Mesa Redonda (@mesaredonda) October 16, 2023

Questionado sobre o costume que o Corinthians adquiriu de repatriar jogadores que fizeram história com a camisa alvinegra, Augusto reforçou a ideia que tem de reformular o futebol do clube, priorizando o monitoramento de atletas do Brasil e do mercado sul-americano a partir de um bom serviço de captação.

"Jogadores vitoriosos, que fizeram seus nomes no Corinthians... O clube foi vitrine para eles, que valorizaram cada vez mais. Ganharam tudo, tem a história, mas precisamos de uma reformulação. No scouting, já estamos trabalhando, conversando para monitorar não só atletas brasileiros, como sul-americanos, porque têm nossas características. Queremos trazer identidade de volta ao clube, e com custo baixo, é o que precisamos fazer. Queremos uma gestão profissional, isso nos trará receita. A primeira receita será empresa, gestão, marketing... O jogador será formado, terá tempo de maturação, vai vencer títulos, e depois de um tempo de formado, nos trará grandes receitas", complementou Augusto.

O candidato da oposição participou de um debate com André Negão, nome da situação, no último domingo. O evento foi transmitido com exclusividade pela TV Gazeta, no Mesa Redonda.

A eleição presidencial do Corinthians está marcada para o dia 25 de novembro, no Parque São Jorge.