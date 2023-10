Candidatos à presidência do Corinthians defendem permanência de Mano

O Corinthians está perto de eleger seu próximo presidente e as questões sobre o futuro do clube, dentro e fora de campo, estão em debate. Ontem (15), André Negão e Augusto Melo, candidatos para substituir Duílio Monteiro Alves no cargo mais alto da diretoria alvinegra discutiram no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, acerca de uma reformulação no elenco do Timão e garantiram a manutenção de Mano Menezes no comando da equipe.

O contrato de Mano Menezes no Corinthians é válido até o final de 2025. Ainda assim, uma troca na presidência poderia acarretar também em uma mudança de rumos. Mas, apesar das discordâncias políticas, ambos os candidatos concordam que o treinador deve seguir no comando da equipe.

André Negão, que concorre pelo grupo Renovação e Transparência, defendeu Mano Menezes com mais veemência. O candidato avalia que o treinador tem condições para elevar o nível do Corinthians e fará um bom trabalho.

"O Mano Menezes é um treinador que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem vitoriosa e merece todo respeito. O contrato que foi feito é até 2025. A gente tem certeza que nesse momento o Mano vai fazer um bom trabalho. Vou apoiar, dar todo o aparato necessário para que ele desenvolva um bom trabalho", disse.

Menos enfático, Augusto Melo, que faz parte da oposição da atual diretoria, desmentiu ser contrário à permanência de Mano. O empresário revelou que pretende se reunir com o técnico para definir um planejamento e, assim, organizar os próximos passos.

"Usaram um corte da minha palavra dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para três anos, coisa que nessa gestão nunca existiu, e dentro desses três anos nós não pensaríamos no Mano", iniciou. "Analisaremos ele com certeza, sentaremos, mostraremos para ele o projeto, nos encaixaremos, e daí pra frente sim faremos um grande campeonato", completou o candidato.

Mano Menezes assumiu o Corinthians há pouco mais de duas semanas. Sua sequência não foi das melhores e, logo de cara, o Corinthians perdeu para o São Paulo, sem o treinador à beira do gramado. Logo depois, foi eliminado na semifinal da Sul-Americana ao ser derrotado pelo Fortaleza. Por fim, empatou com o Flamengo em seu primeiro duelo na Neo Química Arena.

Candidatos debatem renovação no elenco

O comando da equipe não é a única parte que tem sido responsabilizada pela má fase. O elenco do Corinthians conta com diversos jogadores de idade mais avançada que, apesar de serem pilares de liderança, vêm sendo questionados pela torcida. Por isso, muito se fala sobre uma reformulação na lista de atletas do Timão. Sobre o tema, cada candidato se posicionou de maneira distinta.

Augusto Melo foi mais enfático. O empresário acredita que o elenco do Corinthians precisa ter uma mescla entre jogadores experientes e jovens, que rendam dentro de campo. O candidato afirmou que não pretende trazer atletas com mais de 30 anos para compor a equipe, mas defendeu a permanência de alguns, como Renato Augusto, com quem pretende renovar.

"A gente sabe que precisa de jogadores experientes, para que a gente possa ter essa mescla. Por isso que eu falo, um time de futebol não se faz só com fortunas, com dinheiro, se faz com planejamento. Teremos sim dois ou três jogadores experientes. Não contrataria jogadores acima de 30 anos para compor a equipe, mas com certeza teremos esses jogadores experientes dentro do campo para que eles consigam administrar", explicou.

"Renato Augusto é um craque, um grande jogador, vem em uma performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele. Com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse em renovar com ele, porque é um craque, um dos melhores meias do país hoje. Tenho certeza que com essa reformulação o Renato Augusto daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo", acrescentou Augusto Melo.

André Negão, por sua vez, teve mais cautela. Representante da atual diretoria e, portanto, defensor de Duílio Monteiro Alves, o candidato afirmou que a decisão acerca da permanência de Renato Augusto e demais jogadores não é de sua competência, já que o contrato do meia acaba antes de sua posse na presidência. Nesta linha, avaliou que uma renovação teria que ser feita a partir das vontades do treinador.

"A gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube. Quem tem a decisão de renovar o contrato e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato atual dele vai até primeiro de janeiro. Primeiro você precisa ganhar a eleição. A partir desse momento, você senta com a comissão técnica, vê as pessoas que vai trazer para trabalhar no futebol, para que aí comece a fazer a preparação para o ano seguinte", disse.

A eleição presidencial no Corinthians acontecerá no dia 25 de novembro e definirá quem será o presidente do clube nos próximos três anos (2024, 2025 e 2026). Além disso, também serão escolhidos os 200 conselheiros para este período.

