Brasil leva vantagem em jogos contra a seleção do Uruguai; veja retrospecto

O Brasil enfrenta o Uruguai amanhã (17), às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Visando reconquistar o topo da tabela, a seleção leva ampla vantagem em jogos contra o adversário da vez.

Em 78 jogos, a equipe brasileira soma 49 vitórias e perdeu apenas 20 vezes dos uruguaios, além de 20 empates entre os times. Não só no retrospecto, mas a seleção pentacampeã mundial também tem mais gols que os bicampeões: 142 bolas na rede contra 98.

A última vez que Brasil e Uruguai se enfrentaram foi no dia 14 de outubro de 2021, também pelas Eliminatórias, mas para o Mundial de 2022. Na oportunidade, em partida realizada na Arena da Amazônia, os brasileiros venceram por 4 a 1 com gols de Raphinha (2), Neymar e Gabigol. Luis Suárez descontou.

Com o amargo empate diante da Venezuela em 1 a 1, em Cuiabá (MT), a seleção brasileira caiu para o segundo lugar das atuais Eliminatórios, com sete pontos, e viu a Argentina assumir a liderança da competição com 100% de aproveitamento. Os uruguaios são os quartos, com quatro.