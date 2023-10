Botafogo confirma mais de 25 mil torcedores no duelo com o Athletico pelo Brasileirão

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, que mais de 25 mil torcedores já confirmaram presenta no duelo com o Athletico pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), do dia 21 de outubro, no Nilton Santos.

Todas as categorias de sócio torcedor já podem acessar o site botafogo.com.br/ingresso para comprar sua entrada. A venda para público geral e torcida visitante se inicia na quarta-feira, às 10 horas, de forma online. A comercialização física tem início apenas no dia seguinte, no mesmo horário. Os setores Leste Inferior, Superior e Oeste Inferior estão esgotados e o Norte foi desbloqueado por conta da alta demanda.

VAMOS JUNTOS! ??? Já são 2??5?? mil sócios Camisa 7 confirmados no jogo com o Athletico, no próximo sábado! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar na casa alvinegra! #VouTeApoiarAtéOFinal ? Setor Norte desbloqueado ? Setores Leste Inferior, Superior e Oeste... pic.twitter.com/b0dvn5sa4Q ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2023

Com cerca de cinco dias até o jogo, a tendência é que, mais uma vez, a torcida botafoguense esgote os ingressos e lote o Nilton Santos. Antes de pegar o Furacão, o Glorioso enfrenta o América-MG nesta quarta, às 20 horas, na Arena Independência, pela 27ª rodada.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Atualmente, a vantagem do líder Botafogo, que tem 55 pontos, para o segundo colocado RB Bragantino é de nove. O Massa Bruta visita o Santos, que vem em uma recuperação de três jogos seguidos com vitória.

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Leste Inferior

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Plano Preto - R$30

Plano Branco - R$40

Setor Leste Superior

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Plano Preto - R$20

Plano Branco - R$30

Setor Oeste Inferior

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Plano Preto - R$40

Plano Branco - R$60

Setor Oeste Superior A e B

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Plano Preto - R$40

Plano Branco - R$60

Camarote Firezone

O Firezone é um novo espaço para a torcida alvinegra que oferece serviço open bar, open food, com gastronomia diferenciada gourmet, barbearia, studio de tatuagem, vista privilegiada do meio do campo, telões de led e palco para receber shows.

Saiba mais e garanta já seu ingresso em: camarotefirezone.com.br

Importante: Quem é sócio Camisa 7 possui desconto exclusivo. Plano Glorioso (20% de desconto) e demais planos (15% de desconto)

PONTO DE VENDA FÍSICA (BOTAFOGO)

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Quinta-feira (19/10): 9h às 17h

Sexta-feira (20/10): 9h às 17h

Sábado (21/10): 9h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheterias Oeste e Leste)

Sábado (21/10): 17h às 21h45

General Severiano

Quinta-feira (19/10): 9h às 17h

Sexta-feira (20/10): 9h às 17h