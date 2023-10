Bósnia x Portugal: veja informações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

A segunda-feira tem mais uma rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. O dia reserva um confronto com caráter decisivo pelo Grupo B e também Portugal buscando continuar com 100% de aproveitamento.

Já garantida na Euro, a seleção portuguesa quer aproveitar os compromissos que tem para encorpar o time e "aperfeiçoar a máquina", como declarou Cristiano Ronaldo. Portugal está se desenvolvendo neste começo de trabalho do técnico Roberto Martínez.

É neste contexto que Portugal visita a Bósnia, nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje. A seleção portuguesa lidera o Grupo J com 21 pontos (está com 100% de aproveitamento), enquanto a Bósnia, com nove pontos, está na quarta colocação e precisa vencer para sonhar com a classificação para a Euro.

"Sentimento de alegria. Ainda não temos nenhuma derrota. Estou feliz pelo que tenho feito e é continuar. Temos mais alguns jogos e é aperfeiçoar a máquina. A equipe tem estado bem, em sistemas diferentes", declarou Cristiano Ronaldo, sobre a classificação portuguesa e o objetivo daqui para a frente, após a vitória sobre a Eslováquia, na última rodada.

Ainda pelo Grupo J, Luxemburgo recebe a Eslováquia, às 15h45 (de Brasília), em jogo decisivo. Os eslovacos estão na segunda colocação, com 13 pontos, dois a mais do que os rivais desta segunda-feira. É um jogo importante na briga pela segunda vaga. A outra partida da rodada é entre Islândia e Liechtenstein, também às 15h45.

Grécia x Holanda tem caráter decisivo

Pelo Grupo B, o destaque desta segunda-feira é o confronto entre Grécia e Holanda, às 15h45, no Estádio Agia Sophia. É um duelo direto na briga pela classificação para a Euro.

A partida será transmitida para todo o Brasil através do canal fechado SporTV.

A Grécia está na segunda colocação da chave, com 12 pontos em seis jogos. A Holanda aparece logo na sequência, com nove pontos em cinco jogos. Uma vitória deixa os gregos perto da classificação. Os holandeses entram em campo pressionados.

A França, líder com 18 pontos e já classificada, folga na rodada. O outro jogo da chave é entre Gibraltar, lanterna com zero ponto, e Irlanda, quarta colocada, com três pontos.