Auxiliar de Diniz diz estar confiante em ter a presença de Nino na final da Libertadores

O auxiliar técnico de Fernando Diniz no Fluminense e na Seleção Brasileira, Eduardo Barros, está confiante em ter a presença do zagueiro Nino na decisão da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, que acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17 horas (de Brasília).

"Não posso cravar, mas temos a confiança de que ele joga", disse o auxiliar em entrevista ao SporTV.

No último domingo, a CBF comunicou o corte de Nino da Seleção Brasileira devido a uma entorse no joelho direito no treino de sábado. Por não haver tempo suficiente para a recuperação do jogador, o zagueiro deixou a concentração da equipe. Adryelson, do Botafogo, foi chamado para a vaga.

Nino esteve presente nas duas convocações de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira. Porém, nos jogos contra Bolívia e Peru, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, e contra a Venezuela, o zagueiro permaneceu apenas no banco de reservas.

Titular absoluto no Fluminense, Nino foi titular em 11 das 12 partidas do Tricolor nesta campanha da Libertadores de 2023, e é importante peça no time de Diniz. O zagueiro deve ser baixa na equipe pelo menos no jogo desta quinta-feira, contra o Corinthians, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.