Athletico-PR volta os treinos após folga e retoma preparação para enfrentar o Grêmio

Visando o duelo contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão, o elenco do Athletico-PR foi a campo na manhã desta segunda-feira para dar sequência à preparação. O técnico Wesley Carvalho comandou os trabalhos táticos e técnicos no CAT Caju, em Curitiba.

O time voltou aos treinos após passar o domingo de folga e seguiu a programação definida pela comissão técnica. Nesta terça-feira, o Furacão faz o último treinamento antes de deixar a capital paranaense rumo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A partida na Arena do Grêmio será na quarta-feira, a partir das 19 horas. O Athletico-PR terá o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão contra o RB Bragantino, e deve voltar ao time titular no lugar do argentino Lucas Esquivel.

Esquivel e Bruno Zapelli foram convocados pela seleção argentina, devem retornar a tempo do jogo contra o Grêmio, mas ainda são dúvidas para o técnico Wesley Carvalho.

"Após o jogo, a delegação do Furacão continua em Porto Alegre (RS). Treina na manhã de quinta-feira (19). E dali segue direto para o Rio de Janeiro (RJ), onde treina na sexta-feira (20) e volta a jogar pelo Brasileiro 2023 no sábado (21). Às 21h, enfrenta o Botafogo pela 28ª rodada da competição. O retorno a Curitiba será no domingo (22)", detalhou o clube.