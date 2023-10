Artilheira do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora marca histórica; confira qual é

Ao marcar dois gols no 'chocolate' do Palmeiras para cima do Olimpia nas quartas de final da Libertadores feminina, por 6 a 0, Amanda Gutierres tornou-se a maior artilheira do clube palestrino em uma única temporada: 24 tentos anotados.

"Esse feito vai ficar marcado em minha vida, é incrível bater essa marca em um clube tão grande e com tantas jogadoras de qualidade. Estou sem palavras e tenho muita gratidão a todo o time, que me ajudou a chegar nesse número", afirmou.

"Eu cheguei no Palmeiras com uma expectativa muito boa, fui bem acolhida, mas não passava em minha cabeça fazer um ano sensacional como esse. As minhas metas só acabam quando o ano acaba, então quero fazer ainda mais gols", declarou Amanda.

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (17), o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, em busca de uma vaga na grande final da competição continental. O duelo de semifinal será no Estádio Metropolitano de Techo.

O técnico da equipe palestrina, Ricardo Belli, rasgou elogios à comandada.

"A 'Guti' é uma jogadora que se encaixou muito bem no nosso time e ela é uma atacante que busca sempre a finalização. Apesar de todas as atletas se movimentarem bastante quando temos a bola e da Amanda ter técnica para participar de um jogo mais apoiado, no último terço é onde ela tem maior presença de área e rende mais", analisou o comandante.