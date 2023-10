Após se classificar para a Eurocopa, França enfrenta a Escócia; Alemanha duela com o México

Nesta terça-feira haverá diversos amistosos internacionais pelo mundo do futebol. A partir das 16h (de Brasília), a França, que já garantiu a classificação para a Eurocopa de 2024, receberá a Escócia no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. O jogo terá transmissão do SporTV 2, na TV fechada.

A seleção francesa vem de vitória por 2 a 1 sobre a Holanda, com dois gols do astro Mbappé. A Escócia, por outro lado, vem de derrota para a Espanha por 2 a 0.

Pelas Eliminatórias da Eurocopa, as duas equipes vivem bom momento. A França está classificada, invicta e lidera o Grupo B, com seis vitórias em seis jogos. A seleção escocesa é a 2ª colocada do Grupo A, com os mesmos 15 pontos da Espanha.

?????????? ???? ?'???? ???? ! ??? Vainqueurs aux Pays-Bas, les Bleus comptent 6 victoires en 6 matchs et sont déjà assurés de participer à l'Euro en Allemagne l'été prochain ? ??1-2?? | #PBSFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lYBoTFdOGQ ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 13, 2023

México x Alemanha

Mais tarde, às 21h (de Brasília), México e Alemanha se enfrentam no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Anfitriões da Copa do Mundo de 2026 junto do Canadá e EUA, os mexicanos vêm de vitória sobre a seleção de Gana por 2 a 0.

A seleção alemã também vem de um resultado positivo, triunfo por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, de virada, em jogo que ficou marcado pela estreia de Julian Nagelsmann no comando técnico da equipe tetracampeã do mundo.

Estados Unidos x Gana

A partir das 21h30, os Estados Unidos recebem a seleção de Gana no Estádio Geodis Park, em Nashville. A partida terá transmissão da plataforma de streaming Star+.

As duas seleções vem de derrota em seu último jogo. Os Estados Unidos perderam de 3 a 1 para a Alemanha, enquanto a seleção ganesa foi derrotada por 2 a 0 para o México.

Japão x Tunísia

Bem mais cedo, às 7h10, Japão e Tunísia se enfrentam no Noevir Stadium Kobe, em Kobe. Não foi divulgado se o jogo terá transmissão para o território brasileiro.

O Japão vive grande momento e vem de cinco goleadas consecutivas, entre elas, a de 4 a 1 sobre a Alemanha. Por outro lado, a Tunísia vem de derrota por 4 a 1 para a Coreia do Sul.

Arábia Saudita x Mali

O Estádio Municipal de Portimão, em Portugal, será o palco do duelo entre Arábia Saudita e Mali. O duelo terá inicio às 12h e não há previsão de transmissão da partida para o Brasil.

A seleção da Arábia Saudita vem de empate contra a seleção nigeriana por 2 a 2. Já Mali, ganhou seu último jogo, 1 a 0 sobre a seleção de Uganda.

Coreia do Sul x Vietnã

Por fim, às 8h, a Coreia do Sul recebe o Vietnã no Suwon World Cup Stadium, em Suwon. Ainda não foi divulgado se o jogo terá transmissão no Brasil.

A Coreia do Sul vem de grande vitória sobre a Tunísia por 4 a 0. O Vietnã perdeu seu último jogo para a seleção de Uzbequistão por 2 a 0.