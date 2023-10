Após folga, Corinthians retoma preparação com atividade de posse de bola e marcação pressão

No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Mano Menezes retomou a preparação no Corinthians visando o duelo contra o Fluminense, pela 27ª rodada do Brasileirão, na manhã desta segunda-feira. A atividade teve como foco a posse de bola e a marcação pressão.

O meia Renato Augusto treinou com bola pela segunda vez. Antes, o atleta estava fazendo uma preparação específica por conta de um incômodo na panturrilha.

Após uma ativação interna na parte interna do CT, os jogadores seguiram para o aquecimento no Campo 2. Na sequência, o comandante organizou uma atividade de posse de bola e marcação pressão em campo reduzido.

Na segunda parte, Mano promoveu uma atividade tática de enfrentamento com os jogadores. Nessa terça-feira, o Timão prossegue a preparação para o compromisso pelo Brasileiro na parte da manhã.

Com 31 pontos, o Corinthians está na 14ª posição do torneio de pontos corridos, com quatro a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4. O confronto contra o Fluminense será nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.