Ajustes finais e volta do Brasileiro: veja programação da semana do Corinthians

A semana que se inicia no Corinthians vai ficar marcada pelo fim da data Fifa e, consequentemente, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Antes disso, a comissão técnica liderada por Mano Menezes fará os ajustes finais antes do Timão entrar em campo contra o Fluminense, no Maracanã.

Os jogadores treinarão segunda, terça e quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava, já ensaiando o confronto contra o Tricolor Carioca. Na própria quarta, os atletas viajarão para o Rio de Janeiro no período da tarde e em seguida iniciarão a concentração para o jogo.

Na quinta, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã. O jogo é bem importante para o Timão, que quer se distanciar da zona de rebaixamento. Neste momento, a equipe paulista está na 14ª posição do Brasileiro, com 31 pontos conquistados, quatro a mais em relação ao Z4.

Na sexta, a tendência é de atividade regenerativa para quem atuou contra o Flu, enquanto no sábado todo o elenco volta a trabalhar normalmente no CT Dr. Joaquim Grava.

O Corinthians enfrenta o América-MG no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.