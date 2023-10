Zagueira do Corinthians testa positivo para covid-19 durante disputa da Libertadores; confira

A zagueira Andressa, do Corinthians, testou positivo para covid-19 depois da goleada contra o Libertad Limpeño por 5 a 0, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo o clube, a jogadora "se encontra bem, sem sintomas, aguardando o período estabelecido para a reintegração ao grupo".

A defensora foi titular nas goleadas contra Always Ready e Libertad Limpeño, e é desfalque certo para o duelo diante do América de Cali, neste domingo. Na temporada, Andressa participou de 17 jogos, com quatro gols marcados.

Segundo o Timão, após a partida contra o Libertad Limpeño, "Andressa apresentou mal estar geral e dor no corpo, sendo imediatamente isolada em seu quarto individual (que já é padrão da equipe) na concentração". Em seguida, todas as demais atletas e membros da delegação corintiana foram testados e apresentaram resultados negativos.

"A delegação Corinthiana segue, desde o começo do torneio, um plano de prevenção da doença, que consiste na distribuição de álcool para todos os membros, além das recomendações padrões e do uso de máscaras em ambientes fechados e compartilhados. Vale ressaltar que todos estão vacinados com ao menos três doses", ressaltou o clube, via assessoria.

Sem Andressa, o Corinthians enfrenta o América de Cali neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Libertadores.