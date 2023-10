Wesley, do Cruzeiro, se irrita com pergunta e rebate: 'Tá de brincadeira'

O atacante Wesley, do Cruzeiro, não gostou de ser perguntado se teve medo de errar em um lance no empate com o Cuiabá e rebateu o jornalista do Premiere.

O que aconteceu

O camisa 11 foi entrevistado na saída de campo após o primeiro tempo. O duelo na Arena Pantanal foi para o intervalo empatado por 0 a 0.

O repórter da transmissão questionou se ele teve "medo de arriscar" em uma jogada. Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele foi lançado em contra-ataque e avançou até a área, mas preferiu tocar que bater cruzado. Arthur Cabral foi travado no chute e a defesa do Cuiabá afastou.

Medo? Medo de errar, porr*, você está de brincadeira com a gente.

Wesley, ao Premiere

Ele deu sequência à resposta: "É um jogo mental mais mental, confronto direto na tabela, é um quebra-cabeça. Quem estiver melhor da cabeça vai vencer. Começamos melhor, controlando, mas sabemos da dificuldade enfrentar o Cuiabá aqui. Mas é manter a cabeça no lugar que as chances vão aparecer para poder sair daqui com um resultado positivo".

A partida terminou sem gols e o empate não foi bom para nenhum dos dois times. O Cuiabá chegou aos 33 pontos no encerramento da 26ª rodada e está em 11º, enquanto o Cruzeiro, que foi a 31, aparece em 13º na tabela — o Vasco, primeiro clube na zona do rebaixamento, tem 27.