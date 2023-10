Venezuela também foi pedra no sapato de Scaloni em início na Argentina

Não foi só Fernando Diniz que sofreu com a seleção da Venezuela em seu início de trabalho no comando da seleção. O argentino Lionel Scaloni, atual campeão do mundo com a Argentina, também tropeçou na equipe 'vinotinto' em seu sétimo jogo com a equipe de Lionel Messi.

O que aconteceu

O Brasil empatou com a Venezuela na terceira partida sob o comando de Fernando Diniz. Até aqui, o novo técnico tinha vencido as duas partidas: 5 a 1 sobre a Bolívia e 1 a 0 sobre o Peru.

A Argentina de Scaloni foi derrotada por 3 a 1 pela Venezuela com Lionel Messi em campo no início do trabalho do treinador. Foi no sétimo jogo de Scaloni e representou a segunda derrota; a primeira havia sido para o Brasil, em amistoso no fim de 2018.

O duelo em que a Argentina saiu derrotada foi um amistoso em Madri (ESP). Os gols foram marcados por Salomón Rondón, Jhon Murillo e Josef Martínez; Lautaro Martínez descontou para os 'hermanos'.

Depois disso, a Argentina de Scaloni seria derrotada mais duas vezes antes da Copa do Mundo: 2 a 0 para a Colômbia na estreia na Copa América de 2019 e 2 a 0 para o Brasil nas semis do mesmo torneio. A outra derrota se deu na estreia na Copa do Mundo para a Arábia Saudita, mas a equipe terminou campeã do torneio.