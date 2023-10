"Vamos tratar Haaland como um atacante a mais da Noruega", diz goleiro da Espanha, Unai Simón

Uma vitória basta para a Espanha garantir seu lugar na próxima edição da Eurocopa, em 2024, na Alemanha. Para isso, terá que superar neste domingo a Noruega, de Erling Haaland, que briga para se manter viva na briga pela classificação nas Eliminatórias.

A partir das 15h45 (de Brasília), ambas seleções se enfrentam no estádio Ullevaal, em Oslo. Enquanto os noruegueses terão a missão de segurar a pressão do adversário, que domina a posse de bola, os espanhóis precisarão conter o artilheiro Haaland.

"O quê diferencia Haaland é o quão decisivo ele é na área. Qualquer bola que caia dentro da área é uma possibilidade de gol. Ele é um finalizador, um artilheiro nato e temos que tentar mantê-lo o mais longe possível da nossa área", declarou Unai Simón, goleiro da Espanha.

? ¿Alguna fotillo más del entrenamiento en el escenario del partido? ?? ¡¡CON GUSTO!!#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/SKDAJFjq1g ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 14, 2023

Destaque do Athletic Bilbao, Simón foi lançado na seleção pelo técnico Luis Enrique em 2020 e tem sido o titular desde então. Em 36 partidas, o goleiro saiu de campo sem ser vazado em 17 oportunidades. Dentre elas, nunca enfrentou a Noruega.

"Já vimos tudo o que sabemos sobre Haaland. Como ele é decisivo na área. Nunca o enfrentei, mas a forma de abordar o jogo é tratá-lo como um atacante a mais, com muito respeito como o resto dos jogadores da Noruega. Vamos tentar combatê-lo com nossas armas", completou o espanhol de 26 anos, nascido no País Basco.

A Espanha ocupa a vice-liderança do grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa, com 12 pontos, atrás da já classificada Escócia, mas possui um jogo pendente. Do outro lado, a seleção norueguesa tem 10 pontos em seis jogos, no terceiro lugar.