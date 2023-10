Liberada venda de ingressos para São Paulo x Grêmio pela 28ª rodada

Neste domingo, o São Paulo divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio, no sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns sócios já podem garantir entradas, enquanto o público geral terá a compra liberada na quarta-feira.

Os torcedores membros dos planos Diamante e Tricolor tiveram acesso aos ingressos neste sábado, e os sócios do Plano Preto foram liberados neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília). A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com.

Na segunda-feira, os sócios do Plano Branco poderão comprar entradas a partir das 10 horas. No dia seguinte, no mesmo horário, será aberta a comercialização para o Plano Vermelho. No dia 18, quarta-feira, o restante da torcida do São Paulo terá acesso aos ingressos.

Quem é @SocioTorcedor do plano Diamante já consegue garantir ingresso para São Paulo x Grêmio, duelo que acontece no dia 21/10 (sábado), às 18h30, no Morumbi! Seja Sócio Torcedor você também: https://t.co/mOeoLV339S #TorcidaQueConduz#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/YID48vKENQ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 14, 2023

A venda para os torcedores visitantes poderá ser feita no site spfc.totalacesso.com, nos dias 17 e 19, ou no dia do jogo na bilheteria 5 do estádio do Morumbi (portão 15-A), das 12h30 às 19h30, caso haja disponibilidade.

A partida contra o Grêmio será disputada no dia 21, sábado, às 18h30. Antes disso, o São Paulo enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, na Serrinha, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Confira os preços dos ingressos para São Paulo x Grêmio, no Morumbi

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela) > R$ 50 / R$ 25 entrada

Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 70 / R$ 35

Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50

Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 70 / R$ 35

Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$ 150 / R$ 75

Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 250 / R$ 125

Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 250 / R$ 125

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 150 / R$ 75

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 150 / R$ 75

