Gil participa de mais de 80% dos jogos do Corinthians na temporada de 2023

O zagueiro Gil, considerado um titular absoluto do Corinthians, participou de mais de 80% dos jogos da equipe na temporada de 2023. Mesmo atravessando por momentos conturbados ao longo do ano, o beque adquiriu a confiança de todos os treinadores que passaram pelo Timão neste ciclo.

Aos 36 anos, Gil participou de 51 dos 61 jogos do Corinthians em 2023. E de todas as vezes que não entrou em campo, nenhuma foi por conta de problemas físicos, o que mostra como é raro o zagueiro sentir algum tipo de contusão ou desgaste.

Com a chegada de Mano Menezes, Gil segue como "intocável" no time titular, atuando ao lado de Lucas Veríssimo. Em 2023, o experiente defensor possui números ofensivos interessantes, com quatro gols e três assistências.

Apesar de ser um nome de confiança das comissões técnicas, o beque passou pelo seu ano de maior oscilação desde quando voltou ao Corinthians, em 2019. O jogador passou a ser alvo de críticas nas redes sociais e chegou a ser cobrado "cara a cara" por um torcedor em Belo Horizonte no mês de julho.

Até por isso, não é certo que Gil seguirá no Corinthians em 2024. Por mais que tenha a confiança da comissão e o elenco não tenha tantos zagueiros à disposição, seu desempenho um pouco abaixo neste ano e a idade considerada alta podem ser empecilhos na hora da tomada de decisão da diretoria.

A tendência é que Gil siga como titular até o final do ano, na disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Timão é contra o Fluminense, na quinta-feira (19), no Maracanã.

Gil não entrou em campo nos seguintes jogos em 2023:

Corinthians 3 x 0 Água Santa - banco por opção técnica

São Bernardo 2 x 0 Corinthians - banco por opção técnica

Corinthians 3 x 1 Santo André - banco por opção técnica

América-MG 2 x 0 Corinthians - fora por suspensão

Corinthians 3 x 0 Liverpool-URU - preservado

Corinthians 1 x 0 Universitario-PER - preservado

Universitario-PER 1 x 2 Corinthians - preservado

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - preservado

Corinthians 1 x 1 Goiás - banco por opção técnica

Corinthians 4 x 4 Grêmio - fora por suspensão

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.