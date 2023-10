Tite ganha terço nas cores do Flamengo e se emociona ao lembrar da mãe

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo presenteou Tite com um terço rubro-negro e fez o técnico se emocionar. Dona Ivone Bacchi, mãe do treinador, tinha o costume de providenciar a peça religiosa com as cores do clube em que o filho trabalhava para assistir aos jogos.

O kit contava ainda com uma imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do clube, e uma camisa com o nome de Dona Ivone, que morreu em 2019, aos 83 anos.

O que aconteceu

Tite não escondeu a emoção ao receber o presente: "Vocês querem me arrebentar", brincou, com os olhos marejados.

O treinador falou sobre a relação com a fé e o esporte, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

"A espiritualidade e a fé acompanha todos nós, independentemente da situação. Eu tenho um legado da mãe, da fé, e do pai, do esporte. Fui educado pelo seu Agenor no esporte também. Esses dois, esporte e espiritualidade eles ficam ligados, parece que estão dentro de mim, e o trabalho sendo desenvolvido agora no Flamengo", disse.

Tite foi anunciado como novo técnico rubro-negro na última segunda-feira.

Ele já está regularizado e a estreia será na quinta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Nosso técnico, nossa fé ??



Na primeira semana no comando do Flamengo, Tite conheceu as pessoas, a estrutura e o dia-a-dia do clube. Para começar o trabalho da melhor forma, ele ganhou um presente especial e se emocionou.



O vídeo completo você acompanha na FlaTV! #CRF pic.twitter.com/BeUAjPVeVv -- Flamengo (@Flamengo) October 15, 2023

