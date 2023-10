Sub-20 do São Paulo enfrentará seleção russa sub-21 em Cotia nesta segunda-feira

O time sub-20 do São Paulo terá um adversário um tanto quanto inusitado nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia: a seleção russa sub-21.

O time comandado pelo técnico Menta realizará um amistoso contra os europeus, que vieram ao Brasil para enfrentar algumas equipes do País.

No último sábado, a seleção russa sub-21 enfrentou o Santos sub-20, no CT Rei Pelé, e venceu a partida por 6 a 4, o que indica que os são-paulinos podem ter algumas dificuldades no confronto desta segunda-feira, em Cotia.

Além do Santos, a seleção russa sub-21 venceu o Palmeiras sub-20 por 3 a 1. Os europeus também empataram em 2 a 2 com o sub-20 do Ska Brasil neste período que têm passado no País.