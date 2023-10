Seguindo os passos de Vavá, Samuel Lino entra na lista de artilheiros brasileiros do Atlético de Madrid

Vavá, Diego Ribas, Filipe Luís e Miranda são alguns dos brasileiros que marcaram seus nomes na história do Atlético de Madrid. Com o gol marcado na última rodada do Campeonato Espanhol, Samuel Lino entrou em uma lista seleta de artilheiros do clube "colchonero".

No duelo contra a Real Sociedad, Lino abriu o placar para os donos da casa que acabaram vencendo por 2 a 1, no domingo passado. O atacante se tornou o 30º jogador brasileiro a marcar pelo Atleti.

A lista de artilheiros do clube nascidos no Brasil tem Diego Costa (83), Baltazar (61), Leivinha (43), Vavá (40) e Ramiro (32) no topo. Lino agora está ao lado de Moacir, Eller, Cléber Santana, Paulo Assunção, Leo Baptistão e Siqueira no ranking com um gol marcado.

? Primeiro gol de @samuellino99 com o manto rojiblanco. ? Parabéns, craque! ??? pic.twitter.com/f16KohMBEQ ? Atlético de Madrid ???? (@AtletiPT) October 8, 2023

"Um caminho que Edvaldo Izidio Neto 'Vavá' abriu há mais de 65 anos, quando no dia 14 de setembro de 1958 estreou com um gol - o primeiro além da nossa equipe na temporada 1958/59 - na vitória por 2 a 0 que conquistamos contra Real Oviedo no início daquela temporada do campeonato", escreveu o Atlético de Madrid em nota neste domingo.

Ao todo foram 441 gols de brasileiros pela equipe "colchonera", sendo que 42 deles foram marcados em uma única temporada por Baltazar, que recebeu o Troféu Pichichi de 1988/89.

Além disso, outros jogadores nascidos no Brasil marcaram gols que foram fundamentais para conquistas recentes do Atlético de Madrid. Diego Ribas contra o Athletic Bilbao pela Liga Europa de 2011/12, Renan Lodi contra o Osasuna em La Liga de 2020/21 e Miranda contra o Chelsea pela Supertaça Europeia de 2012.

Confira a lista de artilheiros brasileiros do Atlético de Madrid

1 - Diego Costa, 83 gols



2 - Baltazar, 61 gols



3 - Leivinha, 43 gols



4 - Vavá, 40 gols



5 - Ramiro, 32 gols



6 - Becerra, 26 gols



7 - Dirceu, 24 gols



8 - Juninho, 21 gols



9 - Luiz Pereira, 16 gols



10 - Donato, 14 gols



11 - Miranda, 13 gols



12 - Filipe Luis, 12 gols



13 - Diego Ribas, 8 gols



14 - Cunha, 7 gols



15 - Alemão, 5 gols



16 - Lodi, 5 gols



17 - Andrei, 4 gols



18 - Elías, 4 gols



19 - Felipe, 4 gols



20 - Álvaro Rodrigues, 3 gols



21 - Iván Rocha, 3 gols



22 - Emerson, 2 gols



23 - Rodrigo Fabri, 2 gols



24 - Moacir, 1 gol



25 - Eller, 1 gol



26 - Cléber Santana, 1 gol



27 - Paulo Assunção, 1 gol



28 - Léo Baptistão, 1 gol



29 - Siqueira, 1 gol



30 - Lino, 1 gol