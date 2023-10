Seca incômoda! Palmeiras completa um mês sem vencer; relembre retrospecto recente

15 de setembro de 2023. Foi naquela noite fria de sexta-feira que, pela última vez na temporada, o Palmeiras saiu vencedor de uma partida. De lá para cá, os comandados de Abel Ferreira disputaram cinco jogos, perderam três e empataram dois.

Além da incômoda seca, o Verdão vive contexto de crise. Promessa de protestos da Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, eliminação na Libertadores, derrota no clássico e declarações da presidente Leila Pereira, em entrevista coletiva, agitam o clube.

Até mesmo o último triunfo do Alviverde ? contra o Goiás, no Allianz Parque, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ? foi marcado por polêmica.

Aos 50 minutos do segundo tempo, após bate e rebate na área, Breno Lopes conferiu às redes e marcou o único gol da partida. Na comemoração, desabafou depois de sofrer críticas: foi em direção a Mancha Verde, xingou muito e, entre muitos gestos, mostrou o dedo do meio e apontou para os ouvidos.

O time de Abel tem a oportunidade de findar o jejum na quinta-feira. A equipe alviverde está em meio à preparação para o duelo contra o Atlético-MG, seu próximo compromisso na temporada, a partir das 19h (de Brasília) no Allianz Parque. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os últimos jogos do Verdão na temporada:

21/09/2023: Grêmio 1×0 Palmeiras ? 24ª rodada do Brasileirão



28/09/2023: Boca Juniors 0x0 Palmeiras ? ida das semifinais da Libertadores



01/10/2023: Red Bull Bragantino 2×1 Palmeiras ? 25ª rodada do Brasileirão



05/10/2023: Palmeiras 1(2)x(4)1 Boca Juniors ? volta das semifinais da Libertadores



08/10/2023: Palmeiras 1×2 Santos ? 26ª rodada do Brasileirão