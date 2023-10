São Paulo empata com o Flamengo e fará final contra o Palmeiras no Brasileirão sub-17

O São Paulo confirmou sua vaga na final do Campeonato Brasileiro sub-17 com um empate por 2 a 2 contra o Flamengo neste domingo. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Tricolor Paulista recebeu o Rubro-Negro no Morumbi e empatou com dois belos gols de William Gomes. Vitor Torezan (contra) e Lucyan marcaram para os cariocas.

Agora, os paulistas terão um clássico pela frente. O São Paulo enfrentará o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro sub-17, em partida marcada para o dia 22, mas ainda sem horário especificado. De qualquer forma, o mando será do Verdão, que eliminou o Corinthians na semifinal e chega para a decisão com uma campanha melhor.

Os gols da partida entre São Paulo e Flamengo

Apesar da vantagem conquistada no jogo de ida, o São Paulo não deixou de pressionar o Flamengo. Os donos da casa precisaram de apenas 6 minutos para abrirem o placar. William Gomes aproveitou o rebote após finalização de Henrique. Mesmo de costas para o gol, o camisa 11 conseguiu girar e, com um toque por entre as pernas do marcador, saiu na cara do gol. Com um chute forte, mandou por baixo do goleiro flamenguista e fez 1 a 0.

O São Paulo bateu de novo aos 19 minutos, porém contra a própria meta. O Flamengo cobrou uma falta para a área, com Germano, e Vitor Torezan subiu para tentar cortar. Para sua infelicidade, o toque terminou no fundo das redes tricolores, deixando tudo igual. Apesar do contratempo, os mandantes conseguiram voltar à liderança da partida antes do intervalo. Aos 30, Henrique limpou o lance na intermediária e serviu William Gomes, que bateu colocado com muita categoria no canto esquerdo.

Após o retorno do intervalo, foi o Flamengo que marcou primeiro. Lorran invadiu a área e tocou para a chegada de Lucyan. O atleta rubro-negro dominou e bateu no pé da trave para deixar tudo igual novamente. As equipes seguiram se atacando e o São Paulo chegou até a acertar o travessão. Os cariocas desperdiçaram chances claras e não conseguiram marcar novamente. Com isso, o Tricolor Paulista avançou.