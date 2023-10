Santos tem dois dos maiores artilheiros do Campeonato Paulista sub-11 de uma mesma edição

Kauan Basile e Felipe Rafael estão na história do Santos e do Campeonato Paulista sub-11. Na atual edição, Kauan Basile está nas quartas de final com o Santos e já soma 25 gols em 19 jogos, se tornando o maior artilheiro da história de uma mesma edição do Paulista sub-11. Kauan se igualou ao recorde de outro Menino da Vila, Renyer, que fez os mesmos 25 gols no ano de 2014.

Felipe Rafael tem 20 gols na competição e também aparece entre os maiores artilheiros de todos os tempos da competição.

Essa é a segunda vez que Kauan Basile participa do Campeonato Paulista sub-11. Em 2022, quando tinha 10 anos, Kauan balançou as redes sete vezes. Por outro lado, essa é a primeira participação de Felipe Rafael, e com 20 gols marcados, o jovem atleta se igualou na história da categoria a outros grandes nomes do futebol mundial, como Rodrygo e Endrick.

Veja o ranking dos jogadores que chegaram à marca de 20 gols numa mesma edição do Campeonato Paulista Sub-11:

Kauan Basile, com 25 gols (2023)

Renyer, 25 (2014)

João Paulo Mendonça, 21 (2019)

Bruno Pelegrini, 21 (2011)

Felipe Rafael, com 20 gols (2023)

Rodrygo, 20 (2012)

Endrick, 20 (2017)

Luighi, 20 (2017)

Fábio Mondoni, 20 (2016)