Santos perde da Ferroviária na primeira final do Campeonato Paulista feminino sub-20

Na tarde deste domingo, o Santos enfrentou a Ferroviária pela primeira partida da final do Campeonato Paulista feminino sub-20, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e perdeu por 2 a 1. Ana Barboza marcou o gol alvinegro, enquanto Myrelle Torres (contra) e Rhaissa Oliveira anotaram os tentos grenás.

Assim, a Ferrinha abre vantagem na decisão pelo título estadual. Agora, a equipe do interior de São Paulo joga pelo empate para ficar com a taça.

Caso o Peixe vença o confronto da volta por um gol de diferença, a conquista será definida nos pênaltis. Um triunfo santista por uma distância maior de tentos dá o troféu ao clube da Baixada Santista.

Santos e Ferroviária voltam a se enfrentar pelo embate decisivo no próximo sábado (21), às 10 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na partida de ida da final do #PaulistãoFemininoSub20, as #SereinhasDaVila perderam para a Ferroviária por 2 a 1. O gol santista foi marcado por Ana Barboza. O jogo de volta acontece no próximo sábado (21), às 10h, no Bruno José Daniel (Santo André). ? Jonatan Dutra pic.twitter.com/aUtqCv6x8n ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 15, 2023

Os gols de Ferroviária e Santos

Jogando em casa, a Ferroviária precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Ana Elisa fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A defensora Myrelle Torres tentou afastar, mas acabou mandando contra a própria meta.

A resposta do Santos veio na reta final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Gi Fernandes deu passe em profundidade para Ana Barboza tocar na saída da goleira Yanne e deixar tudo igual no confronto.

Na volta do intervalo, a Ferrinha retomou a liderança no marcador aos dez minutos. Após algumas tentativas de arremate ao gol alvinegro, a bola sobrou para Rhaissa Oliveira, que apenas empurrou para o fundo da rede e colocou as donas da casa em vantagem na decisão.