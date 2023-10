Rivaldo diz que quase não jogou Copa-2002: 'Se não me colocar, vou embora'

Imagem: Michael Steele/EMPICS via Getty Images

Rivaldo quase abandonou a seleção brasileira e por pouco não deixou de virar uma das estrelas da conquista do pentacampeonato mundial, em 2002.

Personagem decisiva no penta, o pernambucano revelou ao Palmeiras Cast que a incerteza sobre a escalação o fizeram repensar sobre jogar com a camisa amarela.

Achei que ele [Felipão] não me colocaria. Pensei 'acho que o Felipão não vai me colocar. Se ele não me colocar, eu vou embora'

— Rivaldo ao Palmeiras Cast

Com passagens por Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Barcelona e outros 10 clubes, Rivaldo conta que a preocupação aconteceu por voltar de lesão e ainda por ter perdido o Mundial anterior.

Como vim de uma Copa perdida, fui para 2002 machucado, então você diz: Eu tenho que jogar o primeiro jogo e jogar bem.

Rivaldo estreou na Copa do Mundo de 2002 na vitória de virada por 2 a 1 contra a Turquia.