Presidente do Peñarol presenteia CBF e relembra o dia em que o Brasil vestiu a camisa do clube uruguaio

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, entregou ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, uma homenagem relembrando o dia em que o Brasil vestiu a camisa do Peñarol, clube uruguaio.

Ednaldo Rodrigues também presentou o dirigente com uma camisa do Brasil assinada pelos atletas. O zagueiro Marquinhos também participou da troca de presentes na sexta-feira e representou os jogadores da seleção.

A homenagem é em memória de Roberto Chery, goleiro do Peñarol que defendeu a seleção uruguaia no Torneio Sul-Americano de 1919.

Na primeira partida da competição, Roberto deu um grande salto para fazer uma defesa, entretanto, caiu sentindo o forte impacto. O goleiro ficou 13 dias internado e acabou falecendo no dia 30 de maio de 1919, em decorrência de um estrangulamento por hérnia inguinal causada no lance da defesa.

No dia 1º de junho do mesmo ano, Brasil e Argentina disputaram um amistoso em que cada país usou uma das camisas em que o goleiro defendeu em sua carreira. A Seleção Brasileira acabou usando o uniforme do Peñarol, enquanto a seleção argentina usou a camisa do Uruguai.

O jogo terminou em 3 a 3 e, portanto, foi decidido que o Troféu "Roberto Chery" que estava em disputa, ficaria com o Peñarol, sendo exposto no museu oficial do clube.