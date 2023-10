Palmeiras sub-11 vence União Mogi fora de casa e se aproxima de vaga nas semifinais do Paulistão

Na manhã deste domingo, o time sub-11 do Palmeiras derrotou o União Mogi por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Paulista da categoria, com gols de Luiz Gustavo e Davi Gabriel.

Com o resultado conquistado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, os jovens do Verdão poderão perder por até um gol de diferença no jogo de volta, em Guarulhos, para seguir na competição.

O sub-11 do Palmeiras venceu as 19 partidas que disputou pelo Estadual até o momento, com 61 gols marcados e quatro sofridos. A categoria já conquistou quatro vezes o Paulista, nas edições de 2008 (invicto), 2015, 2016 e 2017 (invicto).

Com gols de Luiz Gustavo e Davi Gabriel, a equipe Sub-11 do Palmeiras venceu o União Mogi por 2×0, válido pela partida de ida das quartas de final da categoria. ? Lenita Rodrigues#CriasDaAcademia pic.twitter.com/gqv1oyBADB ? Crias da Academia (@CriasDaAcademia) October 15, 2023

Campanha do Palmeiras sub-11 no Paulistão

Primeira fase

21/05: Joseense 0 x 3 Palmeiras (vitória por W.O) - Martins Pereira

28/05: Palmeiras 3 x 0 Taubaté - Arena Barueri



Gols: Miguel Dantas, Luis Gustavo e Diego Lionel

04/06: União Mogi 0 x 4 Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Riquelmy, Antônio Carlos, Murilo Assis e Diego Vieira

11/06: Palmeiras 1 x 0 Barcelona Esportivo - Arena Barueri



Gol: Enrico

18/06: São José 1 x 2 Palmeiras - João do Pulo



Gols: Pedro Leonardo e Luiz Eduardo

25/06: Palmeiras 3 x 0 União Suzano - Arena Barueri



Gols: Luiz Eduardo, Henri e Luan

02/07: Atlético Mogi 2 x 9 Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Miguel Dantas, Diego Lionel, Nicholas, Felipe Ruiz, Henri, Riquelmy, Bryan, Pedro Leonardo e Davi Gabriel

30/07: Palmeiras 6 x 0 Joseense - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Murilo Sabino, Luan Ramos (duas vezes), Kauan Pablo, Guilherme Ortiz e Luis Gustavo

06/08: Taubaté 0 x 2 Palmeiras - Joaquim de Morais Filho



Gols: Davi (duas vezes)

13/08: Palmeiras 4 x 0 União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Luiz Galhoto, Luiz Eduardo, Enrico e David

20/08: Barcelona Esportivo 0 x 3 Palmeiras - Ibrachina Arena



Gols: Luis Gustavo e Riquelmy (duas vezes)

27/08: Palmeiras 2 x 0 São José - Academia de Futebol 2



Gols: Enrico e Luan

03/09: União Suzano 0 x 3 Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Murilo Assis, Luan Gregorato e Davi Henrique

10/09: Palmeiras 1 x0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gol: Davi Pedra

Segunda fase

17/09: EC São Bernardo 0 x 2 Palmeiras - Baetão



Gols: Enrico (duas vezes)

24/09: Palmeiras 4 x 1 EC São Bernardo - Academia de Futebol 2



Gols: Matheus Janete, Isaac (duas vezes) e Luiz Eduardo

Oitavas

01/10: Mauaense 0 x 3 Palmeiras - Pedro Benedetti



Gols: Luiz Gustavo, Lucca e Matheus Janete

08/10: Palmeiras 4 x 0 Mauaense - Academia de Futebol 2



Gols: Luan (três vezes) e contra

Quartas

15/10: União Mogi 0 x 2 Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Luiz Gustavo e Davi Gabriel