Gavi marca em dia de Haaland apagado, Espanha bate Noruega e vai à Euro

A Espanha venceu a Noruega hoje (15), por 1 a 0, no Estádio Ullevaal, em Oslo, e carimbou a sua classificação para a Eurocopa 2024.

O gol da partida saiu no segundo tempo. Gavi, aos três minutos, garantiu a vitória da Espanha.

Com a vitória, a Espanha garantiu a classificação para a Eurocopa 2024. O resultado também deixou o time espanhol na primeira colocação do grupo A com 15 pontos. Por outro lado, a Noruega não tem mais chances de conquistar uma vaga na Euro.

Com o fim desta data Fifa para as duas seleções, a Espanha volta a campo apenas em novembro, quando enfrenta o Chipre, no dia 16, pela 8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro. A Noruega encara Ilhas Faroé, também no dia 16, em um amistoso.

Como foi o jogo

O jogo começou sem grandes chances. A Espanha ficava mais com a bola e trocava passes com velocidade, mas não conseguia entrar na área norueguesa. Do outro lado, mesmo sem jogadores de muita velocidade, a Noruega busca o contra-ataque.

Na segunda metade do primeiro tempo, a Noruega, apesar de ficar menos com a bola, conseguiu dividir mais a posse com a Espanha. Os espanhóis conseguiam chegar mais perto da área adversária, mas o jogo não teve muitas chances de gol.

A Espanha começou o segundo tempo bem superior a Noruega. A equipe do técnico de la Fuente imprimiu um ritmo muito forte e criou boas chances de gol, chegando a abrir o placar.. Após sair atrás, a seleção norueguesa mexeu no time e conseguiu sair mais para o ataque.

A Noruega saiu mais para o jogo e conseguiu chegar na área da Espanha. No entanto, com um time mais ofensivo, a equipe cedeu espaços para a Espanha, que não abdicou do jogo, contra-atacar.

Lances de destaque

Olha o VAR: Aos 19 minutos de jogo, a Espanha abriu o placar do jogo, mas, com o auxílio do árbitro de vídeo, foi marcado impedimento de Morata.

Uhhh: Após cruzamento, Nyland deu um soco na bola para fora da área e ela sobrou para Carvajal, que finalizou para fora.

0x1: Aos três minutos do segundo tempo, após Ferrán Torres bater cruzado, a bola ficou rebatendo dentro da área e Gavi aproveitou para abrir o placar.

Pegou firme: Musa recebeu perto da área, cortou para a esquerda, bateu para o gol, mas Unai Simón defendeu com segurança.

Quase o empate: Sorloth cruzou rasteiro para a área, Haaland finalizou, mas Unai Simón defendeu.

FICHA TÉCNICA

Noruega 0x1 Espanha

Data:15/10/2023

Hora: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega

Competição: 7ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024

Árbitro: Tobias Stieler (ALE)

Assistentes: Christian Dietz (ALE), Mark Borsch (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Bobb, Ryerson (NOR); Le Normand, Laporte, Morata, Rodri (ESP)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Gavi (ESP)

Noruega: Nyland; Ryerson, Strandberg (Kristoffer Ajer), Oestigaard, Meling; Berg (Musa), Berge; Bobb (Sorloth), Odegaard, Aursnes (Thorstvedt); Haaland. Técnico: Staale Solbakken

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (David García), Laporte, Fran García; Rodri, Fabian Ruíz, Gavi (Sancet); Ansu Fati (Oyarzabal), Torres (Pedraza), Morata (Morata). Técnico: Luis de la Fuente