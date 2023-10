Noruega x Espanha: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

Do UOL, em São Paulo

Noruega e Espanha se enfrentam neste domingo (15), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela 8ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming).

As duas seleções estão fortes na briga por uma vaga na Eurocopa de 2024. Ambas estão atrás da Escócia, líder da chave.

A Espanha bateu a Noruega por 3 a 0 em março, na 1ª rodada das Eliminatórias. Dani Olmo e Joselu (duas vezes) marcaram os gols. O norueguês Erling Haaland não atuou na partida.

A Noruega não disputa a Eurocopa desde 2000, sua única participação na história do torneio. Já a Espanha tenta manter sequência positiva no torneio continental. La Roja se classificou para as últimas sete edições da Euro.

Noruega x Espanha

Data: 15 de outubro de 2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)