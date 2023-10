Ninguém sorriu! Séries A e B têm todos os jogos de sábado empatados sem gol

Em meio às partidas das seleções na Data Fifa, quatro confrontos do futebol brasileiro aconteceram neste sábado (14) e todos eles terminaram empatados em 0 a 0.

O que aconteceu

Três jogos marcaram o reinício da Série B hoje: Ituano x CRB (17h); Novorizontino x Tombense (17h); e Ceará x Sampaio Correa (18h30). As partidas, válidas pela 32ª rodada, terminaram sem gols.

Já pelo fechamento da rodada 26 do Brasileirão Série A, às 21h, Cuiabá e Cruzeiro também ficaram no zero na Arena Pantanal, em jogo de poucas emoções.

Para a sorte do fã de futebol, os jogos internacionais deste sábado foram recheados de gols. Destaque para a goleada da Itália por 4 a 0 sobre Malta pelas Eliminatórias, a vitória da Alemanha por 3 a 1 sobre os EUA em amistoso, e o massacre do Palmeiras sobre o Olímpia na Libertadores feminina: 6 a 0.

A Data Fifa segue até terça-feira (17), na qual terá ainda jogos de Brasil, Argentina, Inglaterra, Portugal, entre outros. Amanhã e segunda tem os duelos restantes da 32ª rodada da Série B. O Brasileirão volta na quarta, com a 27ª rodada.

