Nagelsmann fica satisfeito com estreia na Alemanha e exalta Gundogan

A Alemanha apresentou um saldo positivo na estreia do técnico Julian Nagelsmann: vitória por 3 a 1 no amistoso deste sábado contra os Estados Unidos. Depois de toda a turbulência nos últimos meses no futebol do país tetracampeão mundial, o novo treinador estava consciente que o primeiro desafio traria obstáculos.

Os alemães acordaram apenas depois de levar o primeiro gol dos norte-americanos e conseguiram o triunfo de virada. "Não foi tão fácil depois dos últimos meses e do atraso que tivemos. Os meninos jogaram muito bem e demonstraram um bom futebol", destacou Julian Nagelsmann.

"No primeiro tempo, não tivemos tanta força ofensiva e não fizemos tudo certo. Mas criamos muitas chances ao longo do jogo e merecemos vencer. Tive a sensação de que queríamos decidir o jogo demasiado cedo. Na segunda parte, tivemos muito ritmo, mas fomos mais pacientes e tivemos mais controle", emendou o novo comandante.

Na questão individual, Julian Nagelsmann deu destaque ao bom futebol apresentado por Ilkay Gundogan, que marcou o gol de empate dos alemães no amistoso e liderou as ações ofensivas. "Ele fez um jogo excelente, incrível", exaltou o comandante.