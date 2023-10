Matías Viña, ex-Palmeiras, e Sergio Rochet, do Inter, treinam pelo Uruguai e devem jogar contra o Brasil

A seleção uruguaia treinou neste domingo e seu sequência à preparação antes de enfrentar o Brasil, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Marcelo Bielsa deve contar com dois retornos no time titular para o jogo da terça-feira, às 21 horas (de Brasília).

Matías Viña e Sergio Rochet desfalcaram o Uruguai na última partida, mas retornaram aos treinos e devem recuperar a titularidade. O defensor ex-Palmeiras estava suspenso, enquanto o goleiro do Internacional tratava uma lesão na costela.

Na quinta-feira passada, os uruguaios visitaram a Colômbia e arrancaram um empate por 2 a 2 no fim. Santiago Mele foi o substituto no gol, e Sebastián Cáceres repôs a ausência de Viña.

O técnico Marcelo Bielsa também tem dúvidas para escalar a lateral-esquerda, visto que Joaquín Piquerez, do Palmeiras, não vive bom momento e pode perder lugar para Mathías Olivera, do Napoli, que saiu do banco e marcou um gol no último jogo.

Dessa forma, o Uruguai deve ir a campo com Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Matías Viña e Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde e Nicolás de la Cruz; Cristian Olivera, Facundo Pellistri e Darwin Núñez contra o Brasil, no Estádio Centenario.

Após o empate com a Colômbia, a seleção celeste se manteve na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com quatro pontos somados em três rodadas. Do outro lado, o invicto Brasil é o vice-líder com sete pontos, atrás apenas da Argentina.