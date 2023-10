Mano esquece passado e dá chance a todos para definir Corinthians de 2024

O técnico Mano Menezes quer "zerar" o elenco para definir quem tem condições de continuar no Corinthians em 2024.

O que aconteceu

Muito se fala em renovação no Corinthians por conta dos maus resultados recentes, mas Mano e sua comissão técnica adotam cautela.

O novo treinador entende que seria injusto se desfazer de um ou outro jogador por conta do histórico recente.

Mano Menezes quer analisar a partir do seu trabalho, com cada um começando do zero e tendo atenção e chance nos treinamentos para melhorar.

Um bom exemplo citado internamente é o de Maycon. O meio-campista não vinha bem, mas, na visão de Mano, fez dois bons jogos contra São Paulo e Flamengo.

Maycon, então, ganhou pontos com a comissão técnica, apesar das críticas de parte da torcida. E essa será a postura com todos os jogadores.

Contratos no fim

Vários atletas estão com vínculos a terminar em dezembro. Essas renovações ou dispensas vão ditar parte do planejamento para 2024.

Mano ainda não definiu quem fica ou quem sai. E não será a idade ou questões salariais que serão decisivos.

O técnico avisou a diretoria que vai analisar a performance de cada um, independentemente da idade ou contrato, para sugerir quem tem que ficar.

A partir daí, os dirigentes poderiam iniciar negociações por renovações de contratos. O presidente Duilio Monteiro Alves pretende deixar algumas definições para o próximo mandatário.

A eleição do Corinthians está marcada para o dia 25 de novembro. Duilio apoia André Negão, candidato da situação. O postulante da oposição é Augusto Melo. Negão quer a permanência de Mano, enquanto Augusto disse que reavaliaria a comissão.

O Timão tem nove jogadores em fim de contrato: Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Maycon, Cantillo, Bruno Méndez e Ruan Oliveira.

