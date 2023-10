Mãe de jogador desaparecido acredita que ele foi 'raptado ou atropelado'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A mãe de Álvaro Prieto acredita que ele possa ter sido "raptado ou atropelado". O jogador do sub-19 do Córdoba CF, da Espanha, desapareceu no último dia 12, após perder um trem em uma cidade vizinha.

O que aconteceu

O jovem de 18 anos foi visto pela última vez na quinta-feira, na estação de Santa Justa, em Sevilha.

De acordo com o governo central da Andaluzia, Álvaro deveria voltar a Córdoba na quinta de manhã, mas perdeu o trem para o qual tinha bilhete "por problemas com o ingresso e celular".

"Ele deve ter ficado sem soluções. Não podia telefonar e nem comprar uma passagem. Estive sempre a ver os movimentos da conta para ver se tinha comprado outra. Não ia voltar a pé, talvez tenha tentado uma carona e podem ter acontecido duas coisas - ou foi raptado, ou atropelado", disse ela, em entrevista à Rádio "Onda Cero".

O serviço de urgência da cidade confirmou as buscas pelo jovem, mas, até o momento, negou qualquer informação sobre o que possa ter acontecido.

‼️Seguimos buscando a Álvaro Prieto, jugador del #JuvenilACCF 🔽



🚨Desaparecido el jueves 12 de octubre en Sevilla.



🙏🏻Por favor, máxima difusión.



👉🏻Se ruega se contacte con la policía o con la familia en el 608435399. pic.twitter.com/cyToXPOScC -- Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 13, 2023

O Cordoba CF alertou nas suas redes sociais sobre o desaparecimento do seu jogador e pediu "máxima divulgação".

Álvaro viajou na quarta-feira com um amigo para Sevilha, onde estiveram em uma festa.

De acordo com o "O Jogo", algumas horas depois, decidiu pegar um trem para voltar a Córdoba, mas teve problemas com o bilhete e estava sem bateria no celular.

Ainda segundo o jornal, ao entrar em um outro trem para o qual não tinha passagem, o jogador foi "apanhado" e saiu na estação de Santa Justa, na Espanha, último local onde foi visto.

A polícia continua as buscas com o protocolo de "desaparecimento de alto risco".