Juventude x Sport: veja onde assistir e mais informações do jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será o palco do duelo entre Juventude e Sport, jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília) e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva também acompanha o jogo em tempo real.

O Juventude conseguiu uma boa recuperação na Série B e já está na 3ª posição do campeonato, com 54 pontos. O clube de Caxias vem de quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate.

O Sport também está na parte de cima da tabela e ocupa a 2ª colocação da competição, entretanto, vem de um tropeço em casa diante da Ponte Preta por 3 a 3.

Para o duelo, o Juventude confirmou na última sexta-feira que mais de oito mil ingressos já foram vendidos. Para quem não é sócio do clube, os ingressos estão sendo vendidos a partir de 10 reais. A promoção acaba ainda neste domingo.

Último dia para garantir o ingresso promocional, por R$ 10 ??? ? Venda pelo site https://t.co/i68AUbk4lu até às 23h. Amanhã o lugar do Jaconero é no Jaconi jogando JUnto na decisão contra o Sport. ? Gabriel Tadiotto/ECJuventude #ProJaconiEuVou pic.twitter.com/0bb2lJm5ye ? E.C. Juventude (@ECJuventude) October 15, 2023

O clube de Recife tentará quebrar o tabu de jamais ter vencido o Juventude fora de casa. Em seis confrontos em Caxias do Sul, o Juventude venceu em três oportunidades e empatou as outras três.

No duelo do primeiro turno, na Ilha do Retiro, o Sport venceu o jogo por 3 a 0. Luciano Juba, Vágner Love e André Felipe fizeram os gols do Leão da Ilha.