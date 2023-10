Ídolo do Barcelona detona o técnico Van Gaal: 'É um falso, um mentiroso'

Do UOL, no Rio Janeiro (RJ)

Ídolo do Barcelona e lenda do futebol búlgaro, Hristo Stoichkov detonou o técnico holandês Van Gaal, com quem trabalhou no clube catalão.

O que aconteceu

Stoichkov foi comandado por Van Gaal na temporada 1997/1998. Ele teve duas passagens pelo Barcelona, entre 1990 e 1995 e entre 1996 e 1998.

O búlgaro já havia feito duras críticas ao treinador em oportunidades anteriores. Van Gaal trabalhou no Barça entre 1997 e 2000.

"Louis quem? Nem quero dizer o nome dele. Quando se trata de falar dele, não consigo pensar em nada. É um grande profissional, ninguém vai negar. Os métodos de treino, o jogo do triângulo e os treinos eram bons, mas, como pessoa, não gosto dele. Talvez eu também seja mau, mas não quero falar… Não conheço ninguém como ele. Eu também não sou bom, mas tento melhorar. Não quero ser como ele, disse, em entrevista ao jornal "Relevo".

"Podemos falar de outra coisa? Ele não é ninguém na minha vida, é um falso, um mentiroso com quem não quero perder nem mais um minuto. Não vale a pena", completou.

Em 2020, Stoichkov disse que "Van Gaal era imbecil e impediu Riquelme de brilhar" no Barça.

Vencedor da Bola de Ouro em 1994, o jogador foi multicampeão pelo clube catalão. Após se aposentar dos gramados, teve passagens como treinado da seleção da Bulgária, Celta de Vigo, da Espanha, e o CSKA Sófia, do país natal.