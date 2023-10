Fora de casa, Guarani perde para líder Vitória e deixa G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Em duelo direto na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o líder Vitória recebeu o Guarani no Barradão neste domingo (15). Pela 32ª rodada da Segunda Divisão, o Leão aproveitou a festa local e venceu pelo placar de 2 a 0.

Com o resultado, a equipe treinada por Léo Condé fica ainda mais isolada na liderança da tabela de classificação, com 61 pontos conquistados ? o Sport ainda joga na rodada. Por sua vez, o Guarani deixou o G4 com o triunfo do Atlético-GO e ocupa, momentaneamente, a quinta colocação.

Na próxima rodada, o Vitória visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 19h (de Brasília) da sexta-feira. Por outro lado, a equipe campineira vai até Mirassol para encarar o time local no mesmo dia, mas às 21h30.

Como foi o jogo

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Léo Gamalho abriu o placar para os donos da casa. No rebote de chute de Matheusinho, Osvaldo cruzou para dentro da área e o atacante conferiu às redes: 1 a 0. Cinco minutos depois, a missão bugrina ficou ainda mais difícil: Matheus Bueno levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Na etapa final, o time da casa ampliou a vantagem. Pouco antes dos cinco minutos, o capitão Osvaldo bateu escanteio com veneno e Wagner Leonardo subiu no segundo andar para, de cabeça, bater o goleiro Pegorari.

Aos seis, o Vitória voltou a balançar as redes. Iury Castilho recebeu belo lançamento de Dudu e finalizou cruzado, sem chances para o arqueiro rival. No entanto, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães recorreu ao VAR para anular o tento por impedimento.