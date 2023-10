Excesso de 'chuveirinho'? Palmeiras é, de longe, equipe que mais cruza no Brasileirão

756 cruzamentos, média de 29 por jogo. Com números altos, o Palmeiras de Abel Ferreira lidera o ranking de lançamentos efetuados na Série A do Campeonato Brasileiro com considerável distância para o segundo colocado.

O Bragantino ocupa tal posição, com 665 cruzamentos, segundo dados da Footstats.

A equipe alviverde, proporcionalmente, também é que mais errou cruzamentos: 582, média de 22 por jogo — consequência natural do grande volume de lançamentos.

Também pelo volume, o Verdão é o time que mais acertou lançamentos para a área no Brasileiro: 174, média de 6.69 por partida, com 23% de taxa de acerto. Em aproveitamento, o clube palestrino fica atrás de Athletico-PR, América-MG, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo e Goiás, em ordem.

Pelo lado positivo, o Palmeiras é o time do Brasileirão com mais gols marcados em cruzamentos — sejam eles aéreos, rasteiros, faltas cruzadas e escanteios, de acordo com o Sofascore.

São 50 tentos anotados em 2023, 14 de vantagem para o segundo time da lista, o Flamengo.

