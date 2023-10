Em meio à pausa por data Fifa, elenco do Palmeiras ganha folga neste domingo

Em meio a uma 'crise' ? com promessa de protestos e vindo de eliminação na Libertadores e derrota no clássico ?, além de ainda reverberando as declarações polêmicas da presidente Leila Pereira, o Palmeiras ganhou folga neste domingo (15) de data Fifa. Nada de trabalhos na Academia de Futebol, portanto.

Os comandados de Abel Ferreira só voltam às atividades nesta segunda-feira (16), às 10h (horário de Brasília).

A equipe alviverde está em meio à preparação para o duelo contra o Atlético-MG, seu próximo compromisso na temporada, que está marcado para a quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, é o clima nos bastidores que chama a atenção.

A entrevista coletiva de Leila Pereira colocou ainda mais lenha na fogueira, já que a mandatária do Verdão abordou temas polêmicos como contratações, críticas ferrenhas a torcidas organizadas, gestão e conflito de interesses no Alviverde.

Algumas frases, em particular, despertaram ira de notórios palmeirenses. Ao afirmar que o clube não teve "méritos próprios" em sua permanência na primeira divisão, em 2014, entre outras sentenças polêmicas, Leila provocou resposta do ex-presidente Paulo Nobre, por exemplo.

O Palmeiras ocupa o quarto lugar da tabela, com 44 pontos, e vê a briga pelo título brasileiro cada vez mais longe. Atualmente, a 12 rodadas do término da competição, a distância para o líder Botafogo é de onze pontos.