Destaque no Santos, João Paulo é o quarto goleiro com mais defesas no Brasileirão

Se a situação do Santos no Campeonato Brasileiro é de maior tranquilidade na busca pela confirmação da permanência na primeira divisão, muito se passa pelas mãos de João Paulo.

Titular absoluto e um dos capitães da equipe, o goleiro de 28 anos vive mais uma temporada de destaque defendendo as cores do Peixe. O camisa 34, por exemplo, é o quarto arqueiro com mais defesas realizadas no Nacional.

Ao todo, João Paulo defendeu 70 finalizações em 25 partidas na competição. Assim, possui média de 2,80 intervenções por jogo.

A título de comparação, o santista fica atrás apenas do botafoguense Lucas Perri (84), do corintiano Cássio (76) e do vascaíno Léo Jardim (72). Os três rivais, por sua vez, disputaram um duelo a mais no torneio.

Considerando todas as competições da atual temporada, João Paulo entrou em campo 48 vezes — todas elas como titular —, com 16 vitórias, 14 empates e 18 derrotas. O arqueiro sofreu 61 gols em 2023.

Com João Paulo provavelmente entre os titulares, por fim, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro.

Após três vitórias consecutivas, o Peixe aliviou sua situação no Nacional. No momento, o clube figura na 14ª colocação, com 30 pontos — três acima da zona do rebaixamento e dois atrás da área de classificação à próxima edição da Copa Sul-Americana.

