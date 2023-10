Diniz faz três trocas na Seleção para duelo contra o Uruguai; confira provável escalação

Na preparação para o jogo contra o Uruguai, o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, promoveu mais um treino neste domingo e esboçou a equipe que entrará em campo na terça-feira. O treinador fez três mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta.

Na lateral direita, Yan Couto entrou no lugar de Danilo, que se lesionou no confronto e foi cortado. Já pela esquerda, Guilherme Arana foi sacado para dar a vaga a Carlos Augusto. Por fim, Gabriel Jesus terá uma chance no comando de ataque no lugar de Richarlison.

Com isso, a provável escalação para o confronto com o Uruguai é: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Gabriel Jesus e Vinicius Jr.

O volante Casemiro, que havia ficado de fora do treino de sábado por conta de dores no tornozelo, se recuperou e trabalhou no campo junto dos companheiros. A novidade ficou por conta do zagueiro Adryelson, que foi convocado no lugar de Nino, cortado por uma entorse no joelho.

O duelo contra o Uruguai é válido pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e está marcado esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília). O estádio que receberá o embate será o Centenário de Montevidéu, na capital do país.