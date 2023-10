Dicas em podcasts e na TV: como jogador da NFL conquistou Taylor Swift

Os rumores estão aos poucos se confirmando, e Taylor Swift e Travis Kelce estão lentamente tornando público o possível romance vivido pelos dois. Mas afinal, como tudo começou?

O que aconteceu

A cantora e o jogador de futebol americano da NFL fotografados ontem (14) pela primeira vez de mãos dadas.

O casal passou a noite junto no after da festa de estreia da nova temporada do programa americano Saturday Night Live. A pós-festa aconteceu em Nova Iorque.

Os rumores ganharam força em setembro. A cantora chegou a ser vista saindo do Arrowhead Stadium, no Kansas, após um jogo da NFL com o atleta.

Durante a partida, Taylor foi vista no meio da torcida. Ela torceu pelo jogador ao lado da mãe de Travis.

Taylor Swift assiste jogo da NFL ao lado de Donna Kelce, mãe de Travis Kelce Imagem: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Interesse antigo

A primeira vez que o jogador teve o nome atrelado a uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo foi durante uma "brincadeira" de que tinha um interesse pela artista.

Travis disse, em um podcast que apresenta com o irmão, o também jogador Jason Kelce, que havia ido a um dos shows de Taylor e queria entregá-la uma pulseira com seu número de telefone.

Taylor Swift e Travis Kelce chegam juntos em festa Imagem: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Mas a história de um suposto interesse pode ser bem mais antiga. Um vídeo em que o atleta brincou do jogo "Beijar, Casar e Matar" durante uma entrevista ao AfterBuzz TV em 2016 foi recuperado depois da repercussão dos rumores de um namoro com a artista.

Na ocasião, o jogador teria que decidir, como brincadeira, quem, entre Ariana Grande, Katy Perry ou Taylor Swift, escolheria para beijar, casar e matar. Travis escolheu "matar" Ariana, "beijar" Taylor e "se casar" com Katy.

Eu não quero matar nenhuma delas, mas vou matar a Ariana. Desculpe, amo você, mas já era. Taylor Swift receberia o beijo. Qual é mesmo a última? Katy Perry? Sim, eu casaria com a Katy Perry

— Travis em entrevista ao AfterBuzz TV em 2016

Críticas à NFL

No início do mês de outubro o jogador chegou a comentar a respeito do foco que a liga está dando à sua relação com a cantora, principalmente após a exposição que os paparazzis estão dando ao assunto.

Travis apontou que a NFL tem focado 'até demais' no assunto e na torcida de celebridades nas arquibancadas.