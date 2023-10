Data Fifa dá, mas também tira de Dorival, que já começa a pensar no time de 2024

O técnico Dorival Júnior vem tendo tempo suficiente para trabalhar com o elenco do São Paulo durante a Data Fifa. Com 11 dias sem compromissos oficiais, o plantel tricolor recebeu folga tripla após o empate sem gols com o Vasco, mas já voltou às atividades no CT da Barra Funda, onde o treinador segue focado na reta final do Campeonato Brasileiro, mas também já pensando nas possíveis estruturas do time de 2024.

A Data Fifa proporcionou ao técnico Dorival Júnior realizar alguns testes enquanto o São Paulo não volta a entrar em campo oficialmente. Embora o discurso ainda seja de somar os 45 pontos para se livrar de qualquer risco de rebaixamento, o time figura na décima posição, ostenta uma distância considerável para a zona de rebaixamento e não tem apresentado um desempenho superior ao dos clubes que figuram nas últimas colocações.

Nesta semana, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, revelou em entrevista ao Canal do Arnaldo e Tironi que Dorival Júnior pensa em utilizar Michel Araújo como volante na próxima temporada. Essa seria uma das adaptações que o treinador poderia promover na estrutura do time em 2024, ano em que o Tricolor voltará a disputar a Copa Libertadores.

Mas, nem tudo são flores. James Rodríguez e Nahuel Ferraresi, por exemplo, foram convocados pelas seleções colombiana e venezuelana, respectivamente, e não têm participado das atividades dos últimos dias no CT da Barra Funda.

A presença de ambos seria fundamental, uma vez que James Rodríguez ainda luta para ganhar espaço entre os titulares do São Paulo e Nahuel Ferraresi, embora recuperado de uma grave lesão no joelho, ainda não voltou a atuar pela equipe.

"O duro é perdermos jogadores como o James, que chegou, trabalhou pouco e quando poderíamos acelerar o processo, ele acaba indo para a seleção colombiana. Mérito dele, mas seria muito importante que ele estivesse com a gente. Quando retornar, de repente não tem a carga de trabalho que estamos utilizando na equipe. Aí ele precisará de um novo processo para acelerar o condicionamento", lamentou Dorival Júnior ao comentar sobre o tema.

O São Paulo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Goiás, na Serrinha, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.