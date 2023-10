Corinthians sub-13 vence Ferroviária e abre vantagem nas quartas do Campeonato Paulista

Pelas quartas de final do Paulista sub-13, o Corinthians recebeu a Ferroviária e venceu por 1 a 0 no estádio Fazendinha, no Parque São Jorge, em São Paulo, neste domingo.

Com o resultado conquistado em casa, o Timão jogará por qualquer empate no jogo de volta para ficar com a vaga nas semifinais.

Essa foi a segunda derrota da equipe de Araraquara na competição. Até então, o time havia conquistado 14 vitórias e três empates em 18 jogos do Campeonato Paulista.

A partida de volta entre Ferroviária e Corinthians está marcado para domingo, dia 22, na Fonte Luminosa, às 10 horas (de Brasília).

Corinthians, Palmeiras e Santos saíram na frente por um lugar na semifinal do Paulista Sub-13!#FutebolPaulista #PaulistaSub13 pic.twitter.com/GsxmIbcd2L ? Copinha (@Copinha) October 15, 2023

Outros resultados da ida das quartas de final do Paulistão sub-13

Sharjah Brasil 0 x 2 São Paulo



Botafogo 1 x 4 Santos



Atlético Mogi 0 x 3 Palmeiras